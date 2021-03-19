金門今天下午海霧湧起，尚義機場跑道能見度降至500公尺以下，4時30分以後的班機停飛，受影響的旅客近千人，不少人抱怨天公不作美，只能盼望明日天氣好轉，可以順利赴台。
3月以後即進入霧季的金門，今天吹起溫暖的東南風，讓欲赴台的民眾擔心行程受阻，迄下午4時以後，霧氣開始瀰漫上岸，位於海岸低窪地帶，海霧易聚難散的尚義機場，因跑道能見度徘徊於500公尺左右，低於至少750公尺的起降標準，宣布自4時36分起開始關場。
金門航空站主任洪念慈說明，海霧天候入夜以後恐難轉好，立榮航空7班840人、華信2班130人，總共9班近千名旅客受到影響。
由於今天是周五小周末，旅客中有結束金門行的遊客，也有不少利用假日赴台的當地鄉親，卻因天候因素阻斷行程，失望寫在每個人臉上，但也只能改訂明天的機位，期待天氣好轉，可以順利成行。
金門航空站表示，明日上午10時以後，若霧氣消散，天候情況好轉，將協調2家航空公司放大機型，增加疏運能量，將影響程度減至最低。
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(中時 )
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