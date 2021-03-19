龍華科大長期深耕產學合作，培養務實致用人才，訂單式就業學程廣獲業界高度評價。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

國內高教環境面臨少子化、私校退場與新冠肺炎疫情衝擊等嚴峻挑戰之際，《Cheers》雜誌18日舉辦「2021大學辦學績效成長Top 20」調查發表會暨頒獎典禮，龍華科技大學繼2015、2016、2020年後，今年第4度入選全國Top 20辦學績效卓越大學，再度蟬聯私立科大第1名，校長葛自祥親自出席領獎，全校師生同感歡欣振奮。

《Cheers》「2021大學辦學績效成長Top 20」調查由全國大專院校校長相互推薦心目中辦學績優大學；龍華科大去年在《Cheers》「企業最愛大學生」、「大學辦學績效成長Top 20」均勇奪全國私立科大第1後，今年再度蟬聯第1名，表現非常出色，足證辦學績效廣獲認同與肯定。

今年入榜Top 20大學中，僅有3所私立科大，龍華科大是唯一搶進前10名的私立科大，技職排名更僅次於台科大、北科大這2所國立技職龍頭。《Cheers》在調查中指出，龍華科大今年大幅躍進9個名次，獲推薦理由主要為積極規劃課程，以模組化課程設計，培育學生專業技能接軌職場。尤其率先推出「訂單式就業學程」，依據企業需求量身打造需要人才，使學生畢業後與職場無縫接軌，企業可立即獲得專業人才，自推出迄今深得業界信賴與高度評價。

葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。並堅持「二不二要」，「二不」－不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」－學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

龍華科大以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢充實。儘管受國內少子化衝擊，近年仍持續大手筆投資校園各項軟硬體建設，並積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作開設物聯網、大數據等跨領域工業4.0學程。成立「物聯網」、「智慧機器人」、「智慧商務」、「互動科技與多媒體 (原影視製作與行銷)」等4個PBL跨領域專題導向學程專班，培養學生跨域學習及創新能力。

學校近年獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，透過類產業環境工廠與業界同步的產線實作場域，並建置「人工智慧／物聯／邊緣運算聯合實驗室」，整合物聯網與傳統產業之創新服務應用；成立「高端加工智慧化研發中心」，建立學生高端CNC加工技能；建置「時尚媒材工作室」培育具藝術、設計、科技之多元專業能力人才，透過產官學研通力合作，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才。

科技快速創新，全球邁入5G萬物互聯的智慧應用新時代，台灣5G產業鏈早已蓄勢待發，因應5G人才蓬勃需求，讓學子對焦5G產業需求，龍華科大結合經濟部iPAS認證，建置iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網應用工程師」及「資訊安全工程師」等學科及術科考場，鼓勵學子考照，提升5G即戰力，並積極與在地產業產學連結，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。

葛自祥強調，面對全球化時代，龍華科大善用AI、雲端、建置龍華軟體雲虛擬學習平台等科技輔助教學，讓學子隨時學習不受限。希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR／VR／MR）等應用科技與服務，厚實創新研發能量，強化學生跨領域所需知識與技能，打造學子職場黃金競爭力，成為未來職場亟需人才。

(中時 )