日本天后濱崎步2020年初宣布閃電當媽的消息，孩子爸身份至今是個謎，而去年10月她又驚喜宣布懷上第二胎，外界更認為她是找「代理孕母」，因為懷孕期間她仍在工作也不見孕肚；近日濱崎步友人透露她預產期在4月，也爆料生產過程間接否認找代孕傳聞。

據日媒《News Postseven》報導，濱崎步在去年變成單親媽媽的消息曝光，還不肯公開孩子爸爸身份，掀起各種揣測言論，其中「到國外找代理孕母」一說最常被拿出來講，去年10月又證實懷第二胎的消息，更讓外界篤定她找代孕；但近日她的友人跳出來爆料當時生產過程，還表示濱崎步第二胎預產期在4月。

濱崎步友人向日媒提到，外界傳的代孕說根本沒那回事，濱崎步第一胎是2019年12月底在日本一間醫院生產，當時她剖腹產後，還得一邊克服產後不適一邊回舞台表演」，且補充說到，「她4月會在同一間醫院迎接二寶」。

後來報導也指出，濱崎步是在東京一間擁有最先進醫療技術的大學醫院，相當注重個人隱私，所以她住院生產都很安心。其實早在去年10月濱崎步宣布多了媽媽身份後，她的媽媽就有跳出來否認，並堅稱「當然是她自己來」，也說這是濱崎步自己的選擇，沒辦法左右她的決定。

(中時新聞網)