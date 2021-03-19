美國與中國大陸為期2天的外交與國安高層會談，18日於阿拉斯加州安克拉治市(Anchorage)登場。會議中美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表達對台灣、香港與新疆等地情勢的關切，卻引爆會議砲火四射。美智庫「藍德公司」研究員葛羅斯曼（Derek Grossman）分析，由於美國、台灣、大陸彼此都不願退讓，華府與大陸關係已回不去。未來雙方恐只能在狹隘而有限的挑戰中進行合作，難以大刀闊斧的全面重新建立關係。

布林肯在開幕致詞中表示，北京的行為已威脅全球秩序的穩定，也讓美國嚴重關切台灣議題。這段發言觸碰到北京死穴，讓中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪重申，台灣為中國大陸不可分割的一部分，北京反對美國干涉內政，美國應拋棄對冷戰思維與衝突的著迷。

從台灣外交部的回應，看得出美台之間的合作密切，而這也勢必影響美國與中國大陸的關係。我國外交部發言人歐江安表示，感謝美方關注台灣議題與對大陸表達的立場。美方會前已向台灣簡報，並承諾會後會盡速說明會議過程，充分展現台美互信與關係友好。

這反映出美國與中國大陸在川普時期關係直線下滑，延續至拜登時期，政策慣性下雙方短時間內難以大動作「髮夾彎」。這也讓許多認為拜登會因為尋求中國大陸在氣候變遷等議題的合作，而採取與川普迥然不同政策立場的學者，眼鏡大大跌破。

羅斯曼認為，未來美國與大陸關係重開機的可能性，正因川普至拜登時期的「歷史共業」而迅速萎縮中。從就職的第一天開始，拜登政府就邀請我國駐美大使蕭美琴出席就職大典，而這是自1979年美台斷交轉而與中共建交後，台灣首次收到類似邀請。

為了回應美國邀請台灣大使，大陸數十架戰機駛向台灣防空識別區；其中，包含8架轟炸機，挑釁意味十足。拜登團隊或許是認識到北京正在測試底線，一方面重申華府對台承諾堅若磐石，另一方面則警告北京其行已「威脅地區和平與穩定」。

不過，共機擾台仍持續上演，幾乎已成為例行化公事。為此，美國又向台灣海峽派出飛彈驅逐艦，迄今已有3次軍艦穿越台灣海峽。不僅如此，拜登還在日前外交政策談話中，稱中國大陸為最嚴峻的對手。雖然他也提到美國會面對大陸帶來的一系列挑戰，也準備好與北京合作；然而，這樣論調顯然無助於雙方關係重開機。

不僅如此，隨著拜登數度批准南海自由航行任務，加上國務卿布林肯與楊潔篪通電時，提到台灣、香港與新疆問題，更批評北京破壞國際法為基礎的國際秩序，這些都讓美中關係回不去了。

拜登2月7日接受哥倫比亞廣播公司訪問時，仍持續火上澆油。他表示，美國不尋求衝突，但會與北京競爭；隨後在訪問五角大廈時，又宣布對大陸展開諸如產業鏈等的審查，這些更讓雙方關係死結難解。

由於拜登時期的《國家安全戰略》還沒公布，故先發布《國家安全戰略暫行指南》。然而，其中僅強調美方有必要與中國大陸競爭；相較之下，合作已不是拜登政府的主旋律。

前述種種歷史事實，使得太平洋兩岸的國家關係難以重返，儘管北京一度寄希望於氣候變遷。3月7日，大陸外長王毅在「全國人大」會議期間，表達雙方可透過氣候變遷展開合作，彼此也能為「雙邊關係帶來積極的氣候變遷」。

的確，拜登政府在此議題上絕對有需要北京的合作；但北京的如意算盤很快就摔破了。事實上，美國氣候特使凱瑞(John Kerry)已表態，任何與氣候變遷有關的議題，仍無法拿來與美國交換利益。

羅斯曼認為，北京拒絕改變自己在南海、香港、台灣與新疆議題上的做法，恐怕讓雙方死結難解。但雪上加霜的是，從種種跡象來看，拜登都繼承川普的強硬路線，而沒有讓雙方關係重新開始的跡象。

例如，拜登曾表示在任期頭一年，將舉行一次民主國家峰會，以重振自由世界諸國的精神與共同目標。此外，五角大廈也將北京視為重大威脅，拜登國家安全委員會內的各辦公室，也都在研究中國大陸的崛起對美國國安的影響；影響所及，競爭恐成雙方的主旋律。

因此，羅斯曼認為，美國與中國大陸關係已經回不去了，雙方關係很難從零重新開始；特別是兩岸問題上，北京、台北、華府都沒有退讓的跡象。北京持續擴大對台灣的外交、經濟與軍事壓力，美國則繼續深化與台灣的聯繫。更何況，美國與大陸之間長久而深刻的分歧又不只這一樁，出現改變遊戲規則交易的機率近乎於零。

展望未來，美國與大陸恐只能在狹窄、有限的議題中展開合作，難以雄心萬丈地「砍掉重練」，重新建立新關係。揆諸暫行版的國安指南，雙方能合作的議題恐剩氣候變遷、全球安全、軍備控制與核不擴散。

(中時新聞網)