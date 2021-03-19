南六公益慈善基金會透過台南市議員吳通龍服務處，購買約1萬斤的高麗菜舉辦捐發票換高麗菜愛心活動，吳通龍也到場協助發送。（吳通龍服務處提供／劉秀芬台南傳真）

近期國內高麗菜盛產價格一路崩跌，為協助菜農度過難關，財團法人私立南六公益慈善基金會購買300箱約1萬斤的新鮮高麗菜，發送給曾文區內所有社區關懷據點，19日下午在六甲、麻豆舉辦捐發票送高麗菜愛心慈善活動，現場人龍一兩百公尺長，約1小時才發完，領到的民眾都非常開心。

南六公益慈善基金會透過台南市議員吳通龍服務處，購買300箱約1萬斤的新鮮高麗菜，今天下午2點在六甲恆安宮前廣場、下午4點在麻豆衛生局前廣場舉辦捐發票送高麗活動，捐贈的發票將捐贈給社福單位；吳通龍下午也到攤位上幫忙分送高麗菜，不少民眾也把握機會與議員合影。

南六公益慈善基金會董事長黃清山表示，近來高麗菜價格低迷，農民血本無歸，響應這次搶救高麗菜愛心慈善活動，希望能拋磚引玉，讓更多人一同認購高麗菜。

吳通龍表示，高麗菜香甜爽口，而且營養價值極高，不僅被營養師封為國民天菜，料理變化更具多樣性，不論是汆燙、清炒、煮湯或醃製台式泡菜都相當可口。

吳通龍說，自己與黃清山董事長都是農家出身，深知農民看天吃飯辛苦，希望透過此次活動能喚起更多人響應，同心協助農民度過難關。

(中時 )