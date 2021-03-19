懸缺十個月的永豐投信總座人選出爐了。永豐金控19日公告，前JP摩根資產管理董事總經理濮樂偉將接任永豐投信總經理，但該人事案須待主管機關核准後生效，新任總經理就任前仍由投資處處長陳人壽代總經理一職。

濮樂偉從摩根投信前身怡富投信的小業務員做起，30歲時就出國攻讀美國休士頓大學MBA學位，返國後更積極發揮業務實力與管理長才，一路從摩根投顧協理、副總經理歷練，不到40歲年紀時就晉升為「總字輩」，歷任摩根證券總經理、摩根投顧總經理等職務，在外商基金公司的實戰經驗豐富。

永豐金控表示，永豐投信是一基金平台，此次找尋經理人花了不少時間，與濮樂偉接觸時間長達半年，讓他熟悉本土投信生態，未來希望藉重其外商資產管理經驗，在商品設計、業務開發上都能幫助提升投信的資產規模。

永豐投信前總經理陳宗熙在2020年7月退休後，就由投資處處長陳人壽代理總經理一職。目前永豐投信總體資產規模截至2021年2月底止，已達435億元，其中，23檔公募基金規模共367億(其中6檔ETF共103億元)。

近期永豐投信也積極搶搭ETF投資熱潮，開募「永豐全球優質ETF傘型基金」，截至3月18日止，三檔ETF募集規模已近27億元，其中，最受散戶投資人矚目的永豐台灣ESG永續優質ETF(00888)募集規模已逾17億元、永豐美國科技ETF(00886)募集規模逾6億元、永豐中國科技50大ETF(00887)募集規模近4億元。

永豐投信指出，由於散戶認購熱烈，估計三檔基金可望吸引近萬名投資人參與認購，基金已向證期局申請成立，並準備櫃買中心掛牌作業，預計3月底前完成上櫃掛牌。

(工商 )