浪犬「塞奶」受傷後截肢成三腳狗，復金村全村決議認養她。（嘉縣家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

浪犬「塞奶」受傷後截肢成三腳狗，復金村全村決議認養她。（嘉縣家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所動物緊急救援專線春節期間接獲通報，指竹崎鄉有一浪犬右前肢嚴重腫脹且皮膚爆裂呈紅色，家畜所即刻派員前往救援，村民表示該犬很得人緣名叫「塞奶」，不知為何失蹤兩個月，家畜所將其截肢後恢復良好，復金村也決定領養她。

竹崎鄉長曾亮哲表示，大年初五時接到復金村通報有浪犬不明原因嚴重受傷，協助通報動物緊急救援專線後，家畜所馬上派員抵達現場救援並將該犬隻帶回醫療，由於案件發生在春節期間，村民擔心無法救援，沒想到縣府所成立的緊急救援專線不分春節假日，甚至是晚上半夜也有人值勤，讓「塞奶」救回一條命。

竹崎鄉民代表張銘啟說，復金村常有浪犬出沒，該犬隻個性溫馴乖巧聽話，平常更喜歡討拍示好，村民幫她取名「塞奶」，但於去年底該犬隻突然失蹤2個月，沒想到再出現時傷口已經如此嚴重，也因村民一直詢問與關心該犬隻手術與復原狀況，考量肢體殘缺的浪犬往往無法適應野外生活，經過討論後村民決定要依程序認養該犬隻。

家畜所說明，該犬隻經家畜所獸醫師檢查後推測應是車禍撞擊導致，該犬隻右前肢約腫大3倍且已無知覺，長條狀紅色傷口則是因車禍撞擊造成皮膚破裂，又因傷口沒有即時處置且該犬隻本能頻繁舔舐傷口，造成嚴重感染，經評估需截肢，幸手術醫療後復原狀況良好。

(中時 )