台中iBike陸續由1.0升級到2.0，卻發生民眾租賃騎乘iBike1.0只找到還車點YouBike2.0，耗費時間還車，還多支付租賃費用，市議會交通地政委員會19日通過市議員的提案，要求交通局3個月內責成廠商完成系統更新。

台中公共自行車iBike倍增計畫，自去年底開始推動，除原有329站，目標是3年內再增設1000站，但議員質疑iBike1.0難與YouBike2.0系統接，要求，ibike1.0系完成更新前，30分鐘內免費騎乘補款暫時凍結，俟廠商完成更新後再予給付。交通局長葉昭甫表示，會跟廠商溝通，而補助給廠商的費用，今年都尚未動支。

市議員李中、陳文政、黃健豪提案指出，iBike2.0系統變更及場站設置應由廠商負責，公共自行車ibike1.0與2.0系統混雜，造成民眾借用時不便利，甚至因借還作業認知落差，釀成使用者需負擔鉅額租賃費用。

交通地政委員會召集人楊正中表示，廠商既已接受委託負責營運，且消費者騎乘超過30分鐘後費用由廠商收取，廠商理應承擔營運相關費用，系統更新屬營運範疇，相關建置與更新理應由廠商負責。

市議員陳政顯怒轟，台中市建置iBike1.0經費高達10億元，但是前30分鐘免費卻要市府支付，要求交通局從今年度起都不能動支前30分鐘免費，否則交通局除人事預算外，業務費用只能動支一半，議員監督的業馬務，交通局執行力不落實，要求交通局責成廠商速於3個內完成系統更新，不能因為ibike系統更新，反而讓騎乘大眾運輸的民眾多損失荷包。

葉昭甫說，iBike1.0在2014年開始建置，至2018年建置329站，因2019年預算遭市議會凍結停止建置，去年預算獲通過重新建置，但廠商將系統改成YouBike2.0版本，兩者系統不相容，有些民眾租賃後找不到還車個案。

(中時 )