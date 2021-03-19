原PO逛全聯時，意外發現炸物櫃，她開心的買了雞塊和熱狗回家嚐鮮。(圖取自全聯消費經驗老實說)

原PO拍下炸物櫃滿滿的食物，實際買回家吃之後發現味道還不錯。(圖取自全聯消費經驗老實說)

除了炸物外，還有蘿蔔糕和蔥油餅等選項。(圖取自全聯消費經驗老實說)

全聯福利中心是不少婆媽撿便宜的地方，不少民眾也會不藏私的分享發現的好物，日前一名女網友表示，她在中和的一家全聯，發現竟有一櫃特別在賣炸物，且賣像看起來不錯，「沒想到全聯也賣各種炸物！這間全聯超酷的！」照片發出後不少網友羨慕，更有人分享，自己曾買過回家加菜，相當方便。

女網友日前在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上發文分享，她到中和的某家全聯購物，結果看到一整櫃滿滿的炸物，「雞排、雞腿、雞塊、薯餅，還有蘿蔔糕」，更分享自己帶了雞塊和熱狗回家，吃起來的口味不錯。

原PO也好奇詢問網友，是否吃過架上的其他炸物，「其他的大家吃過嗎？這間全聯超酷的！」貼文發出後不少人分享經驗，「他們的現炸物好吃，烤雞腿也不錯吃，還有蔥油餅也好吃」、「我住這附近常去這間全聯，只買過一次，口感當然沒有現炸的好吃，我懶得煮很多菜時，會偷懶買大香腸或蝦捲回家切片加菜，很方便」。

不過，也有網友分享，炸物還行但是壽司不合他胃口，「還有烤物和壽司，但壽司不好吃」、「只吃過一次，印象中皮偏厚」。此外，不少網友哀嚎也想嚐鮮，買買看全聯的炸物，但是自家附近的全聯都沒有，「可惜新竹市都沒有」、「我跑了南崁4家都沒有」、「為何別人的全聯都異常豐富，品項五花八門…」。

(中時新聞網)