台鐵突收網友恐嚇 揚言炸掉431次普悠瑪列車 19:532021/03/19 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵突收網友恐嚇 揚言炸掉431次普悠瑪列車(圖/戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鐵路警巡邏 訂閱影音： 中時新聞網 台鐵接獲旅客通報，有民眾揚言要在3月19日晚上9、10點之前，炸掉431次普悠瑪自強號列車，試圖造成翻車，而台鐵接獲消息後，為避免危安事件發生，通報各單位，密切注意可疑的人、事、物，並全力追查發文網友，而警方也進入車廂內加強巡邏，目前未發現可疑對象，或是遭破壞情事。 台鐵突收網友恐嚇 揚言炸掉431次普悠瑪列車(圖/戴志揚翻攝) 台鐵突收網友恐嚇 揚言炸掉431次普悠瑪列車(圖/戴志揚翻攝) PTT嗆前長榮空姐郭芷嫣「母豬」 2鄉民下場出爐 苗栗火車站女廁玻璃天井變鏡子 抬頭一看崩潰：全程直播了 (中時新聞網) #台鐵 #普悠瑪 #恐嚇 #網路留言 #炸掉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普復出舞台驚現納粹邪惡符號 知名高檔飯店下場慘了 11:462021/03/01 國際 台鐵2月7次意外3人死亡 勞動部長：3月16日邀集台鐵開會 15:032021/03/11 生活 民眾闖平交道遭撞死 台鐵嘉義-民雄間6列次延誤 08:322021/02/28 生活 拜登續推貿易新規 嚴防中國科技威脅 04:102021/02/28 全球財經 想學阿湯哥卻變「母湯哥」 《警慌失措》票房笑破2.5億 15:392021/03/10 娛樂 台東道班工職安事故 董小羚痛批台鐵推責任 12:192021/03/12 社會 台東清明返鄉、返工專車 12日0時開賣 18:052021/03/11 生活 女網友控遭台北知名醫院狼醫性侵 深夜發58字文喊「不會被擊倒」 08:102021/03/16 生活 普生2月營收翻倍創新高 印度接單告捷業績續旺 15:002021/03/10 財經 《類股》連假加持 超商雙雄2月營收皆成長 08:532021/03/11 財經 台鐵台北站周四起更換道岔 深夜5列次誤點5-10分鐘 11:132021/03/01 生活 社會熱門新聞 強化安全駕駛 中市交警親上陣教大學生騎機車 - 社會 特教生獨處午休窒息身亡 母悲控國立宜蘭特教學校失職 - 社會 直擊》阿里山森林竄惡火 猛燒19小時夜空驚現紅火龍 - 社會 台鐵突收網友恐嚇 揚言炸掉431次普悠瑪列車 - 社會 骨科名醫爆外遇 與同院女醫產子 要妻放棄財產 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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