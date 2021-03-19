鐵路警巡邏

台鐵接獲旅客通報，有民眾揚言要在3月19日晚上9、10點之前，炸掉431次普悠瑪自強號列車，試圖造成翻車，而台鐵接獲消息後，為避免危安事件發生，通報各單位，密切注意可疑的人、事、物，並全力追查發文網友，而警方也進入車廂內加強巡邏，目前未發現可疑對象，或是遭破壞情事。

台鐵突收網友恐嚇 揚言炸掉431次普悠瑪列車(圖/戴志揚翻攝)

台鐵突收網友恐嚇 揚言炸掉431次普悠瑪列車(圖/戴志揚翻攝)

(中時新聞網)