美國國會眾議院外交委員會亞太小組委員會主席貝拉（民主黨）18日接受共同社訪問，關於惡化的日韓關係，貝拉表示考慮到中國及朝鮮的威脅表示，「應該將歷史和當今的地緣政治問題切割」。他表示，美國在亞洲地區爭取新設多邊貿易框架也是選項。

貝拉稱，為了改善日韓關係，美國有幫助對話的責”示國務卿布林肯預計也將採取措施，貝拉強調「過去的歷史不應該妨礙旨在應對地緣政治、經濟問題的日美韓3國合作。」

貝拉對前政府時期美國退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）「表示失望」。他也表示「正關切」中國加入的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

貝拉稱，自己率領的小組委員會「將商討美國如何才能重新參與該地區多邊貿易框架方面的對話」，還表示美國存在引入TPP要素並打造多邊協議的空間。

關於中國加強軍事施壓的台灣，貝拉指出需要由日美緊密合作，讓中國理解要避免犯下攻擊台灣之類的錯誤。他同時敦促日美加上澳洲和印度的4國合作框架「四方安全對話」（Quad）也參與台灣問題。

貝拉就日美關係稱，這對於印度太平洋戰略固然重要，對日本首相菅義偉4月將訪問美國，成為拜登政府上台後第一位訪美領袖分析稱，無論從歷史、象徵性還是戰略上，這都將是重要的訪問。

(中時 )