連鎖壽司店的免費活動掀起全台「鮭魚之亂」，不少人為此改名，為的就是免費飽餐一頓，也使台灣登上國際版面，看完此現象後，資深媒體人王尚智昨(18日)在臉書分析這些人改名的舉動，他說，因為不是懸崖、不是犯法，玩笑或取巧都在「財命不失」的邊緣進行。有網友認同王的說法，留言「說的太讚了」。

全台有超過百人為了免費吃壽司改名，卻也因此傳出有少部分人，不知父母先前已替自己改名，可能一輩子成為「鮭魚」的窘境。王尚智直言，對於姓名改動的輕率，主要還是「虛擬世界的ID」，早已遠遠大過現實世界「姓名」的運用了。

王尚智指出，名字是父母給的，那是一種生存於世的最基本的「不得不」，但到了如今世代，所有「網路上、社群中、遊戲裡」舉凡任何屬名、命名都可以用自己隨心所欲的「暱稱」。至於這些暱稱既可以彰顯囂張，也可以低調幽默回應，總之就是徹底隨心所欲，而這些亂改「鮭魚」名字的人，只是把暱稱的輕率，視之為沒啥要緊的趣味而已。

因此，王尚智進一步說，人們對於自己在虛擬世界的投影，如今都可以絕世驚艷，或者荒謬絕倫的去自我定義，網路上平時的暱稱以各種「鮭魚」命名的人，勢必多更多，於是為了去日本料理壽司店免費飽餐一大頓，身份證改名字成本來回只要百來元，而且改完名在周遭朋友間大膽一把、炫耀一把、笑鬧一把，也是很自然的事了，因為不是懸崖、不是犯法，改名的玩笑或取巧都在「財命不失」的邊緣進行。

王尚智指出，被惹惱的，只剩下那些道德感嘆，乃至古典情懷的批判而已，為了不落入行銷之坑，他完全沒仔細去看改名「鮭魚」是個人免費或一整桌折扣免費之類的，這些都和如今已經被遺忘不談的「萊豬」新聞一樣，對於吃素的人來說，這一切的動盪都與他們無關。

不少網友也留言表達看法，許多人都說，上述說法完全是現今年輕世代的寫照，也搞不清楚哪些事對他們是真正會關切的「財命損失」了、試想難道是現代年輕人「短視近利」的價值觀寫照嗎？

(中時新聞網)