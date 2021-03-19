大陸四川廣元市漁龍村２０１６年2月２７日，發生一起毛骨悚然命案，村民當天夜晚聽到一陣陣女子發出淒厲慘叫聲，後來發現，當地一名李姓人妻久病不癒，家人在計可施之下，竟然相信巫師的話，直指李女被邪靈纏身，必須放進木桶裡活蒸驅魔，李女就這樣慘遭活活蒸死。

人妻被放進木桶裡活活蒸死。（圖／翻攝自中新網）

據《法制日報》報導，事發當晚，村民便循著聲音找到李女家中，進入屋內就看到驚悚一幕，李女竟被放進一個大木桶裡，木桶還放在柴火上面燒，所有人都被這個畫面嚇到。

村民發現，當時有二名巫師在大木桶旁走來走去，口中似乎在念著咒語，不久就聽到淒厲的喊叫聲，是從木桶裡傳出來的，裡面的人是大家熟識的李女，問後才知，原來李女得病多年都治不好，家人就請來二名巫師，將李女裝進木桶裡活蒸，為她驅魔治病。

據目擊村民表示，當時木桶四周插著燃燒未盡的香蠟紙錢，中央放著一台自製的蒸人設施，李女就這樣被在木桶裡蒸「我是聽到她的痛苦哭喊聲趕來的，沒想到他們會用這種辦法為她治病，真是難以置信」。

這名村民說，他見狀馬上要求「巫師」將李女放出來，否則要出人命，但巫師卻說那哭聲是邪靈非李女發出的，並堅持再過一會兒就可以驅走魔鬼了，雖然幾位村民強行將李女救出，但李女已臉色烏青，全身癱軟失去意識，緊急送醫後，仍宣告不治身亡。

(中時新聞網)