影音平台YouTube今天開始在美國推出測試版的YouTube Shorts短影音功能，來加強挑戰TikTok。

根據YouTube產品經理薛曼（Todd Sherman），在印度測試期間，YouTube Shorts人氣飆漲，每天累計瀏覽量超過65億人次。

薛曼說：「我們今天開始在美國推出測試版YouTube Shorts，我們會持續與國際社群一同累積經驗。在持續與創作者和藝術家攜手打造Shorts的同時，也計劃推出更多功能。」

根據薛曼，YouTube也正在研究，如何讓上傳短片的人向觀看者收費。

成長飛快、具中資背景的TikTok因為與北京政府的關係，面臨審查。Netflix這個月初在iPhone App中加入Fast Laughs的功能，為用戶提供搞笑短片。

臉書（Facebook）旗下的Instagram去年8月也推出Reels，可拍攝15秒短影片；Snapchat去年11月則推出短影音功能Spotlight，與TikTok一較高下。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1100319

(中央社)