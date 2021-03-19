金曲台語歌王蕭煌奇推出台語新專輯《舞台》，19日舉辦快閃活動。他這次為了發片，1月開始瘦身計畫，不吃澱粉、多運動，還挑戰「7天魔鬼斷食法」，連續7天只喝楓糖、水，完全不能吃東西，成功瘦5公斤，無奈表示斷食7天剛好是台北最冷寒流來襲，「我穿衣服、外套披著，還要開暖氣，好餓、好冷。」

蕭煌奇44歲，目前單身，被問及變瘦後，桃花有變旺？他笑說：「人家跟我搭訕，我也看不到，我很宅。」身高175公分的他，目前85公斤，打趣：「公司當然希望我愈瘦愈好，瘦到不成人形。」自認不愛量體重，因為家中體重機是有聲音，體重最高曾90幾公斤，他每次一聽到自己體重，驚呼：「這麼重。」他現在正逢宣傳期，他戒掉最愛的滷肉飯，多運動來維持身材，更希望疫情趕緊過去，想飛去日本大啖和牛。

蕭煌奇 台語專輯《舞台》媒體造勢活動。

近日全台瘋「鮭魚之亂」，蕭煌奇跟風熱潮，日前特地點外送「鮭魚握壽司」，大飽口福，不忘笑虧：「真的有人為了吃鮭魚，去區公所改名字。」蕭煌奇唱紅多首精曲，曾與金曲台語歌后詹雅雯對唱，詹雅雯日前自爆罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，蕭煌奇昨表示與詹雅雯近年來鮮少聯繫，一聽到消息，相當難過，他暖心送上祝福呼籲：「健康很重要，有固定運動習慣、不要熬夜。」

蕭煌奇在百萬舞台車上，演唱新歌〈舞台〉，邀來高宇蓁站台力挺，兩人搞笑「鬥嘴鼓」，高宇蓁表示最愛聽蕭煌奇唱〈你是我的眼 〉等抒情歌，直誇：「耳朵差點懷孕。」蕭煌奇則回敬：「聽妳的聲音，身高應該蠻高，超過170公分，肯定能力很強、妖嬌美麗。」

蕭煌奇推出台語新專輯，舉辦快閃活動，賣力獻唱。（羅永銘攝）

蕭煌奇推出台語新專輯，舉辦快閃活動，高宇蓁站台。（羅永銘攝）

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