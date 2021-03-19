馬來西亞政府19日就北韓宣布斷交一事表示遺憾，並下令位於吉隆坡的北韓駐馬國大使館人員在48小時內離境。自2017年起實際上處於關閉狀態的馬來西亞駐平壤大使館也宣布撤離。

韓聯社報導，馬國當天下午發表聲明對北韓決定斷交一事深表遺憾，同時譴責這是不友好、沒有建設性，以及罔顧相互尊重精神和國際社會成員間友好關係的舉動。

聲明指出，北韓領導人金正恩同父異母的長兄金正男2017年在馬來西亞遇害後，馬國一直努力修復雙邊關係，但北韓此次片面決定斷交，這不利於甚至有損於地區和平、穩定與繁榮。聲明還稱，馬國依法將涉嫌洗錢的北韓公民文哲明（音）引渡至美國。

北韓駐馬來西亞臨時代辦金裕成（音）當天早些時候承認將關閉駐馬大使館，但沒有提及具體撤離時間。

馬來西亞政府日前決定將一名涉嫌洗錢的北韓公民引渡到美國，引發北韓強烈不滿。北韓外務省19日憤而宣布與馬來西亞斷絕外交關係，同時炮轟美國是這起事件的幕後黑手。

(中時 )