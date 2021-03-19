連鎖壽司店「壽司郎」鮭魚免費吃活動，掀起全台一陣改名熱潮，不少人為了吃免錢，不惜把名字改成各式各樣的「鮭魚」，全國公務人員協會前理事長李來希對此現象感嘆，只為一餐鮭魚壽司飯就丟掉父母給的印記，哪天誘惑稍微加碼一下，是不是連祖宗的姓氏也可以拋棄？他呼籲大人們，請先救救孩子吧，難道真的要讓這個「鮭魚之夢」，陪伴這個孩子過一生嗎？羔羊有罪但罪不至死，請高抬貴手，讓他們回復原狀吧。

台中1名男大生在活動推出期間，改名「張鮭魚之夢」，卻在改名後，才發現自己已用完3次更名額度，恐因此改不回來，但幸好，內政部後來表示，經查該男大生，只改過2次名字，因此還有1次改名機會。

李來希19日在臉書貼文探討「鮭魚改名之亂」，他表示，孩子們現在的形象是父母或長輩們形塑的結果，孩子們的錯在於無知，長輩們的錯呢？是我們縱容任性的結果，還是長輩們的行為有意無意間耳濡目染所導致的社會亂象？

李來希認為，這個鮭魚春秋大夢真的該醒了，何時下一代的夢想，竟然只剩下吃一餐免費的鮭魚壽司？主持政務的大人們的胡作非為，上行下效，有什麼不可以？做錯事的人當然要自己承擔後果，但是導致下一代這麼莽撞、無知、無厘頭作為的大人們不要負責嗎？

李來希也呼籲，請先救救孩子吧，難道真的要讓這個「鮭魚之夢」，陪伴這個孩子過一生嗎？羔羊有罪但罪不至死，請大人們高抬貴手，讓他們回復原狀吧。

對於網路有人稱改名的8、9年級大學生是「鮭魚世代」，李來希也感嘆，多麼廉價鄙視性的歸類，四個字就將數以百萬計的年輕人定性，膚淺、無腦、無知、任性、不長進、不負責、日夜顛倒、追求小確幸、胸無大志，腦海裏想到的肯定沒有一項正面評價，問題是除了他們自己之外，還有誰該負責？偉大的大人們！請捫心自問想一想！不管大人喜不喜歡，除非跨世代接班，否則這個所謂的「鮭魚世代」終將主宰我們的社會，這是非常無奈的結果。

價值觀錯亂下的羔羊？ 只為一餐鮭魚壽司飯就丟掉父母給的印記，哪天誘惑稍微加碼一下，是不是連祖宗的姓氏也可以拋棄？孩子們現在的形象是父母或長輩們形塑的結果，孩子們的錯在於無知，長輩們的錯呢？是我們縱容任性的結果，還是長輩們的行為有意無意間耳濡... 由李來希發佈於 2021年3月18日 星期四

(中時新聞網)