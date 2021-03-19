金門開瑄國小新建校舍日前發生屋頂塌陷72平方公尺意外現場之一。（金門縣府工務處提供）

金門開瑄國小新建校舍日前發生屋頂塌陷72平方公尺意外現場之二。（金門縣府工務處提供）

金門開瑄國小新建校舍日前發生屋頂塌陷72平方公尺意外現場之三。（金門縣府工務處提供）

金門開瑄國小新建校舍日前發生屋頂塌陷72平方公尺意外事件，縣議長洪允典今天率員實地勘查，要求做好檢討和善後工作。縣府工務處也強調會切實釐清原因及責任歸屬，防範類似情事再度發生。

開瑄國小新建校舍工程是在本月17日19時許施工時，發生1間教室屋頂板塌陷的意外事故，所幸施工團隊在作業期間持續監看，在事故發生前已預警撤離，並未造成人員傷亡。

縣府工務處提出2點說明：一、開瑄國小校舍新建工程於2018年7月完成設計，歷經數次流標於2019年2月決標，契約金額2億7630萬元，2019年4月開工，目前進度約35％。二、本項工程屬近年少數大型校舍新建工程，受到校方及家長會的高度關注，也是縣府列管之重大政策項目，楊鎮浯縣長並於歷次列管會議中，明確指示承辦單位切實監督及要求施工品質，以確保全校師生權益。

縣府表示，在事故發生後即採取以下應變工作：1、事故隔日進行現勘及初步檢討，初步判斷為施工不慎所致；2、現場立即進行安全管制措施及受損區勒令停工；3、針對未受損區域經專業技師及建築師確認可繼續施作，於次日即接續施作完成；4、責成廠商評估受損情形及盡速處理，避免影響周圍結構；5、廠商於2周內提出檢討報告及現場改善方案，後續由設計單位之建築師及專業技師確認。

(中時 )