民進黨立委王定宇被爆與同黨發言人顏若芳同居疑雲，兩人對此表示，是以每個月8000元租金的「房東房客關係」。除了他們外，先前被抓到婚外情的政治人物們也都有「金句名言」。近日有媒體針對「哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？」進行網路民調，截至19日晚間7點30分，最多人投的是「王定宇：僅房東房客關係」的說法，有19.9%的網友表示無法接受。

根據《NOWnews》所作的網路民調「哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？」截至19日晚間7點30分，19.9%的人表示無法接受「王定宇：僅房東房客關係」說法 ；第二名則為前總統陳水扁的兒子陳致中控告《壹週刊》不實報導他召妓敗訴，陳致中出面喊「法院判決結果草率、離譜，是政治打壓！」對此有12.4%的人無法接受。

第三名，12.18%的人表示無法接受前立委李顯榮在2010年時跟樁腳的妻子上摩鐵被抓包，事後衛生紙上驗出兩人的DNA，李顯榮解釋「節省共用一張衛生紙」。

第四名，9.7%的人選擇2011年時任台大社工系教授的林萬億被爆和小他30歲的學生兼女助理開房間。林萬億聲稱，「和學生在房間內討論研究案」。

其他依序為2006年民進黨台北市議員王世堅被拍到載女助理上汽車旅館，王世堅的說法是為了接受選民服務請託館，有9.43%的人表示無法接受此項說法；民眾黨中央委員張益贍與黨團助理蔡宜芳在摩鐵相處約3小時。張益贍稱到摩鐵討論公事，有8.49%的人表示無法接受；2006年司法院前副院長城仲模被拍到與小他30多歲的王姓助理教授到摩鐵，他解釋「肚子痛上旅館上廁所」，有8.32%表示無法接受」。

另外，前總統李登輝辦公室主任王燕軍被踢爆與已婚女主播呂佳穎前去旅館，王燕軍急撇：「為了要幫朋友寫自傳」，6.34%的人表示無法接受；前台北市議員童仲彥2016年被拍到和聯絡處主任邱惠美關係曖昧，事後童仲彥一句「不喜歡她就不是男人」，5.84%的人表示無法接受；前立法委員鄭余鎮表示，女友王筱嬋是「從天上掉下來的禮物」有4.3%；其他則有3.09% 。

(中時新聞網)