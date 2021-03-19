台南市文化局長葉澤山（右）解說園區改造工程進度。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲視察園區改造工程進度。（劉秀芬攝）

台南市政府爭取文化部「再造歷史現場計畫」補助，2016年起逐步進行歷史建築「台鹽隆田儲運站」及周邊閒置倉庫修復，建置「隆田文化資產教育園區」，預定12月正式啟用。台南市長黃偉哲19日下午前往視察工程進度，也期盼這個地方能夠成為曾文區繼總爺藝文中心之後的另外一個文化資產亮點。

黃偉哲說，隆田文資園區有四鐵共構，旁邊有水圳，建築物本身也有特點，又是考古人員的作業跟文物的典藏館，希望能夠精心打造，絕對不要成為蚊子館，讓民眾能來此作深度的文化之旅。

隆田文資園區共有11棟建築物，占地1.7公頃，改造計畫總經費2.2億餘萬元。文化局長葉澤山說明，園區內包含台鹽隆田儲運站及閒置的台糖、台鐵倉庫，是早期產業運轉及資源整合的重要節點。

尤其日治時期，周邊有運送建造烏山頭水庫重機械的「水鐵」，戰後七股鹽場則透過「鹽鐵」及「糖鐵」，運送包裝鹽到園區內堆置場及鹽倉儲存，再由台鐵運至高雄港外銷，因此園區是具備「四鐵共構」的產業遺跡。

2006年台大考古隊進駐，市府於此建置隆田考古展示室，進行出土遺物展示及教育推廣；2016年文化部補助「烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫」進行環境整備與軟硬體改善，市府遂以此地作為以百年大圳及考古遺址主題之文資教育推廣基地。

葉澤山強調，園區除進行建物修復外，戶外環境也充滿綠意，並設有全台最大百年大圳沉浸式劇場，12月啟用後，將是一處由產業遺跡轉變、新生的文化資產教育園區。

(中時 )