特斯拉2020年在電動車市場獨佔鰲頭，穩坐龍頭地位，然而如今各大傳統車廠急起直追，欲趕上特斯拉在市場的領先地位，大陸吉利汽車也傳將推出高端電動汽車品牌「Zeekr」，與特斯拉一決高下。

據《路透社》報導援引三位消息人士透露，吉利即將建構一款名為Zeekr的高端電動汽車品牌，而該品牌也將隸屬在吉利即將推出的電動汽車公司Lingling Technologies所有。因為計畫尚未公開，該人士不願透露身分。

吉利汽車今年2月傳出，組建全新的純電動汽車公司Lingling Technologies，預計在年內成立，吉利創辦人兼董事長李書福表示，「全新的純電動汽車公司，正面參與智慧純電動汽車市場的競爭」。

吉利為強化用戶體驗，還策劃了更大規模的行銷計畫，據消息人士揭露，該公司擬設計服飾產品，以及成立一個電動車俱樂部，並考慮推出一項股權計畫，讓客戶成為Lingling的股東。

吉利為瑞典品牌富豪汽車（Volvo）的母公司，並持有戴姆勒9.7%的股份，其準備以去年9月發表的SEA浩瀚架構為基礎，打造高端電動車品牌Zeekr，正面對決特斯拉。

該報導指出，吉利涉足高端市場是一次新的嘗試，李書福也一直希望，打造出如賓士般的高檔車，與電動汽車龍頭特斯拉一決高下。

汽車顧問機構LMC Automotive分析師Alan Kang表示，傳統的燃油汽車和電動車是兩種不一樣的競爭市場，吉利目前在電動車市場中較無明顯的優勢，因此似乎希望透過打造一個新品牌，來完成創新。

(中時新聞網)