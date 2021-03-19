中共中央外事辦主任楊潔箎(右)與中共外交部長王毅(左)在會談中使用極罕見的強硬言辭，讓外媒聯想到不久前經常被提起的「戰狼外交」。（圖／路透)

正在美國阿拉斯加安克拉志舉行的拜登政府與大陸首輪外交會談，中共談判代表的強硬姿態與會場火爆氣氛成為全球焦點。略感意外的美國智庫與政治觀察家評論稱，楊潔篪的言論顯然令布林肯感到吃驚，北京的姿態表明中國不打算改變行事方式，這種好戰態勢會給拜登政府一記警鐘，讓美國看清自己究竟在和誰打交道。

參與此次會談的中共中央外事辦主任楊潔箎在媒體面前發表前所未見的強硬言辭，當然會讓外媒聯想到不久前經常被提起的「戰狼外交」，大多數西方媒體對這種開場就開砲的外交談判感到意外，財經媒體甚至引述股匯市交易員與投資銀行分析師的看法，推測這場兩強對撞的會談將如何影響全球經濟復蘇的腳步。

《路透》報導說，美國拜登政府上台後與中國的首場外交會談一開場就爆出火藥味。雙方尖銳指責彼此的政策，兩個全球競爭對手罕見地公開展現雙方關係嚴重僵化。

報導指出，會談開始前，雙方動作頻頻，且都已預期會有相當大的爭議，但外界沒有想到會是雙方外交官在攝影機面前以近乎咆哮的方式、長時間地相互指責。美方批評中方在新疆、香港和臺灣的行為，以及對其他國家經濟脅迫，中方則反唇相譏，嘲諷美國混亂的民主與惡劣對待少數族裔的醜聞，同時批評美國的外交和貿易政策。

楊潔篪說，「我現在講一句，你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話。」「20年前、30年前你們就沒有地位講這個話，因為中國人是不吃這一套的。」 楊潔篪的言論顯然令美國國務卿布林肯感到吃驚，被迫把準備離場的媒體叫回來，對楊的講話做出回應。

一名美國官員對《路透》表示，中國代表團似乎意圖以尖銳言辭嘩眾取寵，講話的形式重於實質，美國將按計劃繼續其會議，「誇大的外交演講通常是針對國內觀眾的」。

美國眾議院外交事務委員會的資深共和黨人麥考爾(Michael McCaul)對《路透》表示，楊潔篪的行為表明中國並不打算改變現有做法，「他們的好鬥和誣陷應該成為給拜登政府的一記警鐘，讓他們看清自己究竟在和誰打交道。」

美國智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)的亞洲問題專家葛來儀(Bonnie Glaser)則說，雙方會談前發表強硬聲明，早已經製造許多讓會談演變成互相指責和批評的風險。「這次會談被認為徹底失敗，雙方誰都沒獲益」，葛來儀說。

(中時新聞網)