壽司郎推出的同名免費吃鮭魚活動，引爆全台鮭魚之亂，各地大學生趨之若鶩，紛紛急奔戶政所改名，爽吃免費鮭魚壽司，而有一名張姓醫科學生，將名字改為「鮭魚之夢」後，才發現改名3次額度用完，崩潰不已。

中國醫藥大學醫學系一名張姓同學為了吃免費鮭魚，將自己的名字改為「鮭魚之夢」，卻在改完後才發現，一生3次的額度已全部用光，擔心自己未來恐怕要被稱為「鮭魚醫生」，因此懊惱不已，儘管2天下來爽吃8餐，最高金額一餐超過8000，依舊讓他苦惱。

不過台中民政局今天證實，張姓學生僅改過兩次名字，還有最後一次改名的機會，免於「同鮭魚盡」的尷尬下場。

過去2天，全台陷入鮭魚之亂，就連內政部也罕見在臉書PO文呼籲民眾「珍惜自己名字」，但依舊有許多人為了限期2天的免費活動而改名，改名者幾乎都為大學生，引起網路熱議，不少人稱讚現在大學生有行動力，但更多人酸「有如乞丐」、「貪小便宜」、「無聊至極」。

(中時新聞網)