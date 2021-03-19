ØZI近來推出全新專輯《PEDESTAL》，日前到Hit Fm聯播網接受「HEY！MISS DJ」elsa專訪，elsa是首次訪問ØZI，她提到對ØZI本人的印象停留在2013年，當時ØZI出現在小宇演唱會，因為葉璦菱擔任小宇嘉賓，葉璦菱也帶著ØZI一同上台，elsa笑說，那時候還不叫ØZI，那個男孩叫做凡凡，她對這個男孩很有印象。

ØZI一聽到elsa提起往事，直呼那時候他才15歲，別再提起這段往事了，雖然網路上還有影片，但呼籲大家不要點開看，他覺得當時的自己「嫩爆」，穿著奇怪、髮型也怪，但小宇是他的偶像，因為媽媽的關係有了跟偶像同台的機會。ØZI拿下金曲新人獎之後，才逐漸感受到自己開始成為一個有影響力的人，「一個在音樂上站得住腳的藝人」，elsa問到，是哪一個時刻讓你有這樣的感受？ØZI笑說，就是當他媽媽在菜市場買菜的時候！賣菜的阿姨恭喜她兒子得到金曲獎，從「葉璦菱」這個大明星頭銜，到現在被叫「ØZI的媽媽」，讓媽媽感受到才知道兒子真的做出一番好成績，他也體會到自己是真的被認識。

(中時 )