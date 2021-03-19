國內機車龍頭大廠光陽KYMCO昨日以「全面超越」為主軸，在台發表Ionex 3.0電能網，並同步推出四款兼具充電與換電選擇的白牌125cc等級全新智慧電動機車，從輕盈便利的都會騎行到講究熱血馳騁的都會鋼砲，一次到位滿足消費市場的多元需求。

特別的是，在風起雲湧的綠能浪潮下，走在產業轉型路上的光陽KYMCO以全新世代的Ionex 3.0電能網積極回應市場，除了推出效能與續航力更佳的全新Ionex大電池，更要在傳統大型換電站以外，全方位快速部署一般商業用電規格的Ionex便利換電站，並承諾今年底前完成1,500座換電站建置、明年底前擴增至4,000座換電站，矢志打造全台最密集電池交換網路。

作為國內燃油機車龍頭並積極邁向國際一線大廠，光陽KYMCO從台灣出發、大動作佈署綠能戰略，著實為此產業投下一顆震撼彈，不只引起全台灣高度關注，國際間相關產業全都睜大眼睛在看！

然而發表會的落幕並不像是嘉年華會上欣賞一場絢麗煙花後散會，後續的發展及對產業的影響才是觀察重點，為此，我們進行了光陽KYMCO董事長柯勝峯專訪，由近到遠、帶你一同窺探光陽KYMCO綠能前行的目標計畫與策略藍圖。

毫無疑問地，這場大秀除了聚焦首度曝光的四款綠能精銳外，堪稱破壞式創新的Ionex便利換電站更是備受矚目。有別於現行換電站需要更大面積土地與大電源申請，使用一般商業用電規格且輕巧不佔空間的Ionex便利換電站將可突破眼前困境、甚至彎道超車，藉由這樣的優勢，Ionex便利換電站可以快速部署、據點增加，實現的隨處有電換、綠能“不斷電”的理想。「換得到滿電電池」以及「離我愈近愈好」絕對是消費者最在意的2件事，柯董斬釘截鐵地說。也因此，年底前完成1,500座換電站建置、明年底前擴增至4,000座目標，不僅是光陽KYMCO綠能前行的承諾，更是送給電車消費者的誠意大禮。

柯董說，光陽KYMCO將以充電 / 換電雙軌並行、全面滿足消費者期待，即便是國際市場，Ionex 3.0電能網也將做到因地制宜地滿足多元需求。（圖/KYMCO提供）

而當提及Ionex 3.0電能網為何要同步提供充電版及換電版，柯董表示，光陽KYMCO在投入綠能前行這件事上是以全面推廣電動車為目標，期能跨越城鄉藩籬、滿足充電 / 換電不同消費族群的需求。不僅如此，光陽KYMCO在電動車的國際佈局策略上，也必要做到因地制宜地的需要。好比在與東南亞最大出行集團Grab合作上，光陽KYMCO乃是打造Ionex車能網商業版，積極配合當地政府推行換電系統，希望以台灣電動車技術領先的優勢，在被日系油車廠把持的東南亞市場中翻轉局勢、殺出血路！而放眼歐洲及中國大陸市場，作法上則需顧及當地環境與民情而調整為充電方式，充電、換電「雙軌並行、相輔相成」，滿足不同消費者所需，這就是光陽KYMCO在電動車策略發展上，兼具國際宏觀視野及靈活策略運用的具體實現。

當然，光陽KYMCO在現正全速前進的電動車發展上，除了要提供好的產品與完整的電能網絡給消費者外，合理的零件價格與完善的售後服務更是左右許多消費者購買行為關鍵因素，畢竟買車不止是要求品質與便利，完善的售後服務才能讓消費者更有保障。

柯董說，因著Ionex 3.0的啟動，光陽KYMCO將透過獨立於現行經銷體系外的全新Ionex專屬電動車門市，來為Ionex電動機車消費者提供銷售、零配件供應維修等專業售後服務。為此，光陽KYMCO表示，發表後一個月內將有11家Ionex專屬門市開幕，年底前更將在六都範圍內增加到50家以上，預計明年在全台各地都會有Ionex專屬門市為消費者服務。未來，消費者走進Ionex專屬電動車門市，就猶如走入明亮科技感的3C店家一樣，對比以往走入摩托車店，Ionex專屬電動車門市將帶給消費者截然不同的體驗與感受，柯董難掩喜悅地補充道。

針對不同的市場區隔，光陽KYMCO一口氣推出四款截然不同騎乘風格與定位的全新電動作品，為的就是滿足不同消費者族群對「最得我心」電動機車的至高期待。（圖/中時新聞網攝）

至於，問及發表會上的全新智慧電動機車陣容中:都會時尚出行i-One、綠能全能座駕S6、重機運動街跑S7及熱血城市鋼砲S7R等車款裡，柯董私心最喜歡哪一部，柯董說：「很多人以為我會對鋼砲級熱血的S7R情有獨鍾，但其實我更喜歡i-One那種騎起來毫無負擔、輕鬆自在的感覺…」。

藉由這次發表會，我們看到光陽KYMCO一次到位的多元產品陣容，以及針對不同的市場與消費族群需求所提供的充 / 換電雙軌並行的佈局策略，令人欣喜的是，眼前上演的將不僅只是戰雲密佈的電動車歌喉之役，更是勢不可擋的燃油機車產業型趨勢大戲，結果如何尚且言之過早，但可以確定的是，消費者將是最大贏家！

(中時新聞網)