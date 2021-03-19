一名在三軍總醫院，擔任骨科醫師的花世源，傳出婚外情，對象還是同醫院的39歲黃姓女醫師，偷吃爆出後，花世源妻子已經訴請離婚，並對花世源還有黃女求償百萬，據悉，目前3人尚未達成共識，必須等到下次調解。
64歲的花世源是骨科知名醫師，現任台灣骨科足踝醫學會理事，除了擅長治療退化性關節炎，也經常上節目、參加演講、媒體訪問等，分享專業知識，更有「保膝大師」的美名，三軍總醫院的門診，更是經常爆滿。
花世源與妻子結婚28年，兩人沒有生下子女，去年花世源突然表明要離婚，幾天後便拿出離婚協議書要求妻子簽名，並要求子妻子放棄財產分配，妻子深覺有異，查閱戶籍謄本，發現花世源早已領養與黃女所生的小孩。
花世源妻子相當心寒，已經向台北地院訴請離婚，且指控丈夫與黃女侵害配偶權，向兩人求償100萬，同時要求與花世源共同分配剩餘財產，不過最近一次調解失敗，待法官安排下個月調解庭。
(中時新聞網)
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