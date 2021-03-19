大陸廣西柳州一名張姓男子，平時以種水果維生，雖然生活不同富裕，仍省吃儉用大半輩子，存了３０萬人民幣（下同，約新台幣131萬元），今年二月到銀行領錢準備過年時，赫然發帳戶裡的存款，不剩半毛錢，請銀行查證後才知，原來戶頭裡的錢，全部被15歲兒子拿去酒吧狂歡，而且18天就把他的畢生積蓄全部花光，讓張男相當痛心與自責。

張男平時種植水果維生，沒想到一生積蓄被兒子18天就撒光。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

綜合陸媒報導，張男到銀行領錢得知全存款歸0後，急得跳腳，因為自己存到銀行裡的錢，很少提出來花用，怎會突然全部不翼而飛，認為一定是銀行搞錯，於是請銀行查明原因，不料詢問後才知，帳戶裡的30萬元全部被兒子偷偷拿去揮霍。

原來張男的15歲的兒子，瞞著父親偷偷與朋友到酒吧狂歡，當土豪撒錢，18次到店消費，先後買了24組要價8888元（約新台幣3萬8834元）的香檳，其中最貴一次消費金額高達3萬元（約新台幣13萬元）。

張男知情後心痛說，他幾年前與妻子離異，兒子由他撫養，自己平時以種植水果維生，帳戶裡的錢是他畢生積蓄，這筆錢原本打算給兒子念高中、大學的教育費，沒想到兒子只用18天，就把錢全部花光。

張子坦承，當時正值寒假，趁父親睡著後，半夜偷溜出去與同學到酒吧狂歡，第一次豪氣地出手後，讓他感到心靈得到滿足，還說，為了怕被父親發現，他還拿父親的手機關閉轉帳開關，接著開始肆無忌憚地撒錢。

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(中時新聞網)