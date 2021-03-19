新北市青少年圖書館電競館特別推出免費的「全運會電競賽衝刺班」。（葉書宏攝）

新北市即將於10月份主辦110年全國運動會，並首創將電競納入比賽項目接軌國際，為服務參賽選手，新北市青少年圖書館電競館特別推出免費的「全運會電競賽衝刺班」，除邀請有豐富電競賽事實戰經驗的專業教練，免費為參賽選手提點備戰細節，「電競館」相關電競設備只要憑圖書館借閱證即可使用，為全運會做最後的衝刺。

新北市立圖書館表示，為了讓110年全運會的電競選手可以全力備戰，青少年圖書館電競館服務參賽選手，特別推出免費的「全運會電競賽衝刺班」，揭密電競選手的致勝秘技。3月28日與4月5日分別針對《英雄聯盟》和《爐石戰記》兩項常規電競賽事，邀請擁有豐富實戰經驗及現役大專院校電競教練，進行實戰解說及備戰細節大補帖，集訓課程內容包含賽前準備、遊戲戰術攻略、團隊合作技巧及實戰演練等，讓參賽選手可以透過賽前準備及加強訓練提高強度，亦可以利用電競館模擬實際賽事，進行演練操作，讓比賽可以更得心應手。

另外，青少年電競館同時也免費提供場地與設備，方便參賽選手可以進行賽前準備及加強訓練。青少年電競館設置有5對5電競比賽對戰空間，並提供「電競」級的電腦設備，螢幕具護眼功能，玩家坐椅則是具包覆性及支撐性的仿跑車級坐椅，最多可提供10名玩家相互競技。

青少年圖書館「全運會電競賽衝刺班」即日起開放線上報名；「電競館」借用時間為週二至週六9時至12時、13時至16時、17時30分至20時30分，歡迎有需要的選手可以預約使用。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢查詢，洽詢電話(02)22128905。

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