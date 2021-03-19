夏和熙主持《名人說生活》，本週邀來大咖嘉賓，是2012年從日本職棒轉戰到美國職棒大聯盟，站上世界最高殿堂的舞台後，締造許多紀錄、精彩勝利賽事的「台灣殷雄」陳偉殷，有別於球場上的沉著應對、在投手丘上的犀利冷靜，這回他如大男孩般坐在沙發上溫柔地侃侃而談，聽見他對家庭、生活日常，從真摯的訪談窺見對家人帶著溫暖和幽默的心，感性告白「家人是我最大的動力，我想給他們最好」。

遊對於一般家庭是一件正常的事，但對陳偉殷一家卻非常困難，身為職業運動員，即使是賽季之外，都有著規律的訓練計畫，加上對自己有非常高要求的陳偉殷，長久以來堅持 「訓練計畫優先」，因此如果出國玩，就無法完整安排練習時間。一開始家人不能理解，但在不斷磨合與溝通，家人選擇成為陳偉殷最強大的後盾，支持他不停地奮鬥，也才有了我們在球場上看到的那一場場精彩比賽。每一場比賽的背後或許都有一些犧牲，但這些犧牲也讓陳偉殷更努力地提升自己，希望能有更好的表現，能給家人更好的生活。

陳偉殷談起家人，最重要的靈魂人物就是愛妻，他說，如果沒有老婆，很多事都沒辦法處理，太太從生活、育兒到工作都有非常詳細的規劃，不僅會將家裡一切事務規畫好，讓他能安心在外往前衝，也會積極拉著他帶著全家踏出戶外走，才發現原來美國有這麼多好玩的地方，對他來說，老婆就是家中的定心丸，同時是他心目中滿分的媽媽，對丈夫和孩子都非常用心照顧和經營，在他眼中簡直是「神力女超人」。

聊起最記憶深刻的共同回憶，都覺得「搬家」這件事非常難 忘，光在美國因為球季一年至少就要搬上3次，很多時候要在超短時間動員全家人大遷移，不禁戲稱有時候很像在「逃難」。從住豪宅到住鬼屋、從會發出怪聲的房間搬到後院有鱷魚的房子，還曾經歷2天2天瘋狂搬家，甚至見識到原來在邁阿密騎車不用戴安全帽，但要戴太陽眼鏡，這些只有在美劇裡會發生的事，都在他們的 「搬家回憶裡」。至於對孩子教育，陳偉殷表示「他們開心最重要」，並稱「去勇敢做喜歡的事情」是對孩子最大的祝福和期許。

(中時 )