新北市中和區公所著手進行錦和運動公園共融遊戲場公廁改建工程，已於2月初完工開放。（中和區公所提供）

新北市中和區公所著手進行錦和運動公園共融遊戲場公廁改建工程，已於2月初完工開放。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於今（19日）下午3時舉行公廁改建啟用茶會。（中和區公所提供）

新北市中和區公所於今（19日）下午3時舉行公廁改建啟用茶會。（中和區公所提供）

新北市錦和公園是中和區內的指標公園，除了擁有符合國際賽事規格的田徑場及足球場，亦有全齡化的共融遊戲場，深受市民大小朋友的喜愛。為提供市民優質、安全、舒適的如廁空間，中和區公所著手進行錦和運動公園共融遊戲場公廁改建工程，已於2月初完工開放。

中和區公所於今（19日）下午3時舉行公廁改建啟用茶會，由中和區長賴俊達主持，張志豪議員、游輝冗議員、立委特助、議員助理、13位里長及鄰近市民大小朋友一同到場參加，歡慶公廁啟用。

中和區長賴俊達表示，錦和公園共融遊戲場區域為新北市第一座全齡化園區，一直都受到民眾青睞，一年來園上看180萬人次。公所於109年11月就場邊的閒置空間進行改建，設置親子友善廁間及無障礙廁所設施。

此次工程包括公廁及外牆進行美化以融合遊戲場地景，考量幼童如廁時，協助者可能不同性別，因此廁所內部打破傳統男女性別空間的設計，以孩子需求為出發點，設置以功能性為主的大型親子廁所，除了有可愛的動物圖片搭配繽紛色彩的門板外，廁間內部設備更降低高度，方便孩童使用。

公所進一步表示，錦和運動公園周遭停車方便，不僅有寬闊舒適的大面積綠色草坪，設備新穎的籃、網球場，還有中和國民運動中心及環山步道毗鄰，在108年區公所陸續針對籃、網球場、公廁及全齡化設施區域的建置與更新，透過本次改善，採用乾淨、明亮、通風的新式設計，希冀此次性別友善的親子公廁，能補足全齡化設施區域的最後一塊拼圖。

(中時 )