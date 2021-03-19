花季度假飯店，客房內即可輕鬆享受超大湯池及美人湯。（業者提供）

花季度假飯店推「繽紛花季，春季住房專案」，並將精緻下午茶加值進住房專案中。（業者提供）

後疫情時代，國旅仍當道，全台飯店正在邁出新腳步，高雄從「跨百光年」活動後，2021年觀光規劃就備受關注！為搭上這波高雄的春季旅遊潮，高雄田寮的花季度假飯店力推「繽紛花季。一泊三食春季住房專案」，不僅房價下殺約五成，搶攻國旅客。

去年疫情，旅遊業大受衝擊，讓國人紛紛開始轉往山中旅遊，位於高雄田寮的花季度假飯店，由於坐落於山巒綠林中，也在去年成為國人的旅遊口袋名單之一，花季也不斷推出許多住房優惠，希望讓國人能夠有更優質、划算的出遊。

今年三月到五月，花季飯店推出一泊三食的春季住房專案，不僅將精緻下午茶加值進住房專案中，更將房價下殺至近五折的優惠，讓所有國人不只可以整日享受花季的百年天然湧泉，還可以從早餐吃到晚餐，享受全天全時段的「春遊享受」。

花季飯店黃慧萍經理表示，雖然去年初因為疫情影響大家的出遊計畫，但由於台灣防疫做得很好，到了下半年度國內親近自然的行程逐漸升溫，往郊區的生態旅遊慢慢成為這兩年的旅遊主軸，花季除了位於高雄郊區，周遭綠林環繞，更鄰近台南、旗山老街等熱門景點，不僅滿足國人喜愛的郊區旅遊，也讓國人在好好休息之外，還是有許多熱鬧的地方可以一睹南國的人文風景。

今年的春季才剛剛開始，為了搶攻春遊市場，花季也推出春季住房專案，由於飯店本身就有著名的美人湯泉，住房專案才剛推出近半個月，訂房率就已近高達八成。

消費者前來住宿前，還能夠預約高鐵免費接駁，完全不用開車，周遭月世界與大崗山通通都能免費接送，不用自己開車讓這趟春遊顯得更加放鬆。「繽紛花季。一泊三食春季住房專案」，最低一人不用三千元，就能享受超值的南國春遊之旅，讓身心靈獲得全面療癒。

(中時 )