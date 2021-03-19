面對2022選戰，民進黨新北市議員張志豪18日搶先在下個月兒童節前夕，在和城路上掛上中和第一面巨幅和蔡英文總統共同宣傳「0至6歲國家養」政績看板，引發地方關注，同時也配合個人奶爸形象，用政績爭取認同和吸睛效果。

張志豪表示，他過去是民進黨發言人，也受蔡總統栽培，這面看板他請團隊自行設計，配合黨中央的指示，以蔡英文總統圖像，宣傳育兒津貼等政績，展現施政成果。

張志豪說，他擔任議員至今，不斷為幼教議題發聲，也照顧幼兒遊憩權益，包括去年投入500萬建議款建置錦和運動公園共融遊戲區洗手枱及親子廁所，都已完工，今年擔任黨團幹事長，也會持續為幼教及和他一樣的年輕家庭爸爸媽媽發聲。

另對於中央黨部將協調全國黨籍立委、議員在基層辦300場說明會，張志豪表示，已交代團隊全力配合相關指示辦理。面對國民黨發動公投，我們確實要加強論述、為政策說明並強力辯護，相信透過地方座談會一定能夠讓民眾瞭解執政黨政策。尤其幼托和長照2.0是執政後最有感的政策，也最能展現民進黨政府的執政能力。一定要超前部署，在地方落實宣傳。

(中時 )