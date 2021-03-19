國民黨立委賴士葆今天質詢詢問，明年度軍公教人員是否調薪？對此，行政院長蘇貞昌回應，感謝軍公教的努力，至於是否要調薪，都會斟酌整個經濟情況，現在還沒有作這樣的盤整與決定。

蘇貞昌今天繼續到立法院進行施政總質詢，藍委賴士葆表示，政府上修今年台灣經濟成長率至4.64％，但這似乎沒有考慮到缺水因素，國發會主委龔明鑫說，至少到目前為止，經濟部給他們的資料，顯示工業發展還不到限水階段，因此沒有把缺水因素納入考量。經濟部長王美花也說，會用盡各種方法來評估。

賴士葆說，既然經濟成長率這麼好，企業是不是應多加薪？蘇貞昌回贏，經濟的成長成果，應該要讓員工一同分享。賴士葆指出，上市公司也很賺錢，但到現在為止，有調薪計畫的，算得出來，沒幾家。

接著，賴士葆追問，今年7月將編列下年度中央政府總預算案，軍公教人員是否要調薪？蘇貞昌說，對於軍公教同仁大家的努力，都很感謝；至於是否調薪，都會斟酌整個經濟情況，現在還沒有作這樣的盤整，也還沒作這樣的決定。

賴士葆進一步追問，「但是不排斥」？對此，蘇貞昌說，「我們希望經濟繼續好」。最後，賴士葆呼籲蘇貞昌，「鼓勵企業加薪，軍公教也加薪」。

(中時 )