4月1日生效 趙熙任凱基證券營運長 21:272021/03/19 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華開發金控代子公司凱基證券公告凱基證券資深副總經理趙熙擔任凱基證券新任營運長，該人事令自4月1日生效。 第三屆義行獎 表揚消防員等6位得獎者 遠百母親節檔期 來店送鳳梨 (工商 ) #凱基證券 #營運長 #中華開發金控 #資深副總經理 #擔任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永豐投信總經理 濮樂偉接任 19:382021/03/19 財經 凱基證獲財富管理大獎雙金 04:102021/03/19 證券．權證 迎資金寬鬆、轉單利多 越南股市 進場吉時到 04:102021/03/19 投資理財 長科＊訂單滿到Q4 營運季季高 04:102021/03/19 證券．權證 台遊戲廠攻大陸 各顯神通 04:102021/03/19 產業．科技 中美高層戰略對話在美登場 首場會議結束 10:252021/03/19 兩岸 出重手!美禁止中國聯通在美營運 04:102021/03/19 全球財經 大陸稱鳳梨有蟲 陳明通嗆沒證據 04:102021/03/19 產業財經 跨國企業導入監理科技 台灣團隊實驗落地可能 15:202021/03/19 財經 元太去年營收 創七年新高 04:102021/03/19 證券．權證 獨〉這一步「跨」很大 首見法魂燒肉私廚「胡同裹的蘭」4／1日開賣 16:082021/03/19 生活 財經熱門新聞 驚！台灣又一科技公司被大陸挖走 謝金河曝內幕 - 財經 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 美國若補貼晶片 小摩曝：美光晶圓廠恐遭大廠併購 - 財經 吃掉台灣？曾放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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