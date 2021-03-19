台帛旅遊泡泡拍板4月1日首航，銀行業搶先推出大利多。兆豐銀行19日率先宣布推出「旅遊泡泡快閃優惠」，即日起至4月底，凡刷兆豐任一信用卡購買旅遊泡泡國家機票團費單筆滿5萬元，登錄即可獲得市價3,980元的「臺灣吧超萌行李箱」，另外還將抽出一名幸運兒，可獲得機團費用全額返現，最高可得88,888元。

此外，若搭配兆豐e秒happy卡，還可享雄獅、東南與易遊網三大旅行社最高5.5％現金回饋，計畫衝一波的民眾，不妨多加把握這優惠。

交通部17日宣布台灣帛琉旅遊泡泡正式啟動，首發團將在4月1日出發，每周四、日發團、每班團客110人，為了讓這條綠色通道能順利開通，相關單位上緊發條，期望能在全球關注下確保防疫零漏洞，也可透過此次台帛示範性泡泡的成功，促成後續與其他國家開放的可能性。

身為公股龍頭的兆豐銀行，第一時間宣布將以最實惠的方式，響應政府台帛旅遊泡泡的成行。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，旅遊泡泡的決策讓許多民眾與旅遊產業都注入一劑強心針，觀察目前團費上看7到9萬元來看，兆豐推出的刷5萬元送行李箱對卡友來說如囊中取物，外加這次行李箱是採取不限量的方式，等於民眾不需搶名額，保證人人有獎。

除了有超萌行李箱，兆豐銀行還將抽出一名幸運兒，可以獲得機團費用全額返現、獨得最高88,888元，若以出團人數來看，中獎機率可說相當高。

尚未申辦兆豐信用卡的民眾也可把握目前首刷禮的超值優惠，只要申辦指定信用卡，核卡後30天內累積一般消費滿3,000元，就能享有「臺灣吧20吋行李箱」、「寵物綜合保險」及「刷卡金500元」的好禮三選一，於旅行社、飯店、訂房網及體驗旅遊刷滿6,000元，登錄還可再獲300元刷卡金回饋。

(工商 )