興富發(2542)19日公布2020年財報，由於去年缺工缺料，不少營建工程都紛紛延後完工交屋，但新成屋卻銷售亮眼，廣告費增加，使得去年營收成長2.79％，至244.63億元，但獲利卻衰退，EPS為2.11元，為三年低點；董事會決議，配發股利不能輸人也不能輸陣，擬大手筆配發現金股利2元。

興富發去年有總銷36.7億元「博識」、9.6億元「興富發大美」、33.4億元「興富發大禾」、23.4億元「悅誠」等四大新案，完工入帳，再加上新成屋銷售去化順利，因此衝高營收至244.63億元。

不過興富發去年有一部分新案，完工入帳時程也延後，獲利不如原本預期。全年稅前淨利33.16億元，本期淨利28.23億元，歸屬於母公司業主淨利26.45億元，EPS為2.11元，為三年低點。

興富發今天董事會決議，股利配發現金2元，配發率達95％。

依興富發今天收盤價44.25元計，現金殖利率為4.5％。

另外，興富發也砸下39.69億元，向樹光建設買下桃園市龜山區善捷段47地號2,580.80坪土地一筆(含建照)。

(工商 )