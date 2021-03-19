台視《綜藝3國智》最新一集邀請主持群親朋好友搭檔，納豆邀請女友依依，甜蜜介紹對方是「我最愛的依依」出場，2人放閃不斷。製作單位也推出默契大考驗，問依依「是納豆第幾任女友？」她不假思索喊「第『很多個』吧」，黃豪平要求抓個數字，依依則推測納豆應該會回答「第1個」，黃豪平笑說：「等等也可以驗證一下，納豆是不是會這樣說。」張立東開玩笑表示：「因為他會慣性說謊。」

第二題繼續追問依依是否為納豆交往最久的女朋友？依依表示納豆大學時期曾經一任交往3年半，甜蜜稱：「我們現在超過這個時間一點點，所以是他交往最久的。」後來和納豆對答案，聽到題目時先是愣3秒，接著問：「剛剛依依有回答嗎？」思索了一下，納豆勉強說：「第13個左右吧」，雙方回答相差甚遠，鯰魚哥在一旁搧風點火表示：「怎麼樣都要說第一個啊！」納豆聽了笑回：「第一個太假了吧！」

此外，張立東則是請出自己的表妹泰瑞莎一起闖關，表妹首度在電視上露面，外型清新亮麗令人驚艷，一開口更讓大家盛讚：「很有氣質」，威廉笑稱：「歹竹出好筍」，王少偉提醒：「那不是他生的啦！」納豆則是說這對表兄妹長得一模一樣，泰瑞莎聽了難過掩面，鯰魚哥見狀出言安慰：「一點點像而已啦！」張立東連忙搖手表示：「一點點像都不行，我表妹真的會哭，等下麥克風拆下來就不錄了。」節目內容本週六（20日）晚間8點播出。

(中時 )