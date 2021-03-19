好天氣剩下明天一天，白天高溫仍近30度，入夜後轉涼；後天鋒面通過，北部、東北部氣溫暴跌，雨勢明顯。中南部局部山區下周也轉有雨，但水氣偏少，對水庫解渴幫助不大。

明天氣維持偏暖，各地多雲到晴，西半部高溫28至30度、東部約27度，入夜後開始轉涼。中央氣象局預報員張承傳指出，後天鋒面抵達，天氣轉濕冷，北部氣溫大幅下滑，低溫逐日下探僅13、14度，預估最冷時間點落在下周一（22日）當天。

「這波系統目前仍處於東北季風與大陸冷氣團之間」，張承傳表示，迎風面地區後天開始下雨，隨著水氣往南移，中部山區到了下周一也會有零星降雨，「但水氣有限，對集水區的水情幫助不大」。

這波冷空氣不僅冷，還滿濕的，主要影響區域集中中部以北，且一連影響至下周二（23日），和過去幾天高溫動輒30度相比，幾乎等於腰斬。至於南部稍涼，低溫破20度、高溫約20多度。

(中時新聞網)