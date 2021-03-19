中美高層會談18日、19日在美國阿拉斯加舉行，首日舉行兩輪會談，但只有第一場會談供傳媒拍攝，由於中美官員過程中唇槍舌劍，後續會談令人關注。首日兩場中美會談結束後，中國國務委員兼外交部長王毅表示，中美會談氣氛其實談不上緊張，而第二輪會談「還算順利」。

鳳凰衛視19日報導，第二場中美會談在阿拉斯加時間18日晚間結束，王毅離開會談飯店時，面對媒體詢問第二輪中美會談情況，王毅形容「還算順利」，並稱「談了很多地區問題」，19日最後一輪會談「還有很多問題要談」。

當記者追問：「這兩輪會談達到預期了嗎？」王毅則避而不談，反問「甚麼預期啊？」對於中美在首輪會談時氣氛火爆緊張，王毅則說：「也談不上緊張，雙方闡述各自立場。」

香港經濟日報報導，本次中美會談前夕，雙方都公開為外界預期降溫，而首場會談中美針鋒相對，雙方官員均超時發言，美方並就多項議題指摘中方，中國代表團則表明立場，並反駁美方指控。

但分析人士認為，本次中美會談不但級別高，而且時間長，雙方閉門會談能展開深入交流，並有利探索就應對氣候變化、朝鮮半島核武問題、伊朗核問題等議題合作，同時管控中美分歧。

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