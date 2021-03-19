兩岸水泥市場紅通通，帶動台泥(1101)2020年稅後淨利250.99億元，創歷史新高，EPS 4.32元。董事會19日也通過，今年將配發3.5元的現金股利。

以台泥19日收盤價42.7元計，現金殖利率8.19％。

大陸當地政府執行供給側改革、錯峰生產等政策，以調控水泥供給，以及中美貿易戰、新冠肺炎疫情，大陸為刺激內需市場，加強推動基礎建設工程，增加水泥的需求等有利條件下，台泥2019年大陸市場營運呈量增、價漲的格局，大陸市場獲利創下西進以來的高峰。

在國內，政府持續推動前瞻計畫，加上台商回流、科技廠辦工程建案增加、防地產市場開工率也提升，讓台灣的水泥市場也是呈現近五年來的榮景。

煤炭價格下跌，也讓台泥轉投資的電力事業，政府收電價格上漲下，有比較大幅成長。

台泥指出，在大陸水泥價格上漲，國內水泥市場景氣穩增長，轉投資事業營運成長下，2020年的營業毛利率高達32.87％，比前年的29.25％，提升3.62個百分點，整體稅後淨利250.99億元，也比前年成長3.67％。

展望2021年，台泥認為，大陸新冠肺炎疫情漸消，加上當地政府對供需調控政策持續進行，又增加基建工程來加速消費市場景氣的提升，因此，今年大陸市場的營運還是屬於審慎樂觀的。

至於國內市場，台泥預期，政府工程及民間建築仍會持續增加，因此營運也是穩增長。

(工商 )