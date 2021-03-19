臺灣企銀長期關注在地藝術家發展，邀請當代新銳工筆畫家陳九熹，於臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間舉辦「清風徐來」生態工筆展。現場陳列15幅作品，結合生態藝術與現代工筆技術，並藉由「寫生造境」，將台灣生態的多樣性用繪畫方式記錄呈現，喚起大眾對於台灣環境的美好記憶，饒富生態教育意義。

陳九熹畢業於國立臺灣師範大學美術研究所，現任中華民國工筆畫學會理事長。此次個展多以台灣四季山野間的景色及田園景觀為主題，使用絹布為創作底材，並且採用鏤空的裱褙方式，保留絹布的透性以表現空氣中的雲霧與濕度。其中，工筆勾勒出的台灣帝雉、藍鵲等鳥類於絹上栩栩如生，創作手法令人驚豔。陳九熹希冀讓鑑賞者認識台灣的生物多樣性，喚起大眾珍惜能源、愛惜環境、保護自然，共同維護稀有珍貴的資源。

陳九熹的作品提倡自然棲地環境保護及物種生態關懷議題，與臺灣企銀不斷實踐綠色金融及社會公益的理念相呼應。臺灣企銀除了扶持中小企業發展，更致力推動環境、社會與公司治理(ESG)各項行動方案，如持續配合政府綠能政策，傾力協助綠能及循環經濟業者取得融資，創建低碳經濟型態，打造永續生態圈，近一年已完成統籌主辦4件相關聯貸案，展現十足的行動力。

臺灣企銀也期待透過臺灣企銀的藝文空間，邀請更多藝文工作者分享創作理念，打造在地藝術交流平台，同時提供同仁與客戶近距離欣賞藝術的機會，提升文化素養，持續為藝文產業盡一份力。

「清風徐來-陳九熹生態工筆個展」於3月15日起至5月11日止，每週一至週五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業部大廳展出，位於臺北市大同區塔城街30號，例假日不開放。

(工商 )