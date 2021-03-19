總統蔡英文昨日(3月18日)在臉書上說「核四是危險拼裝車」、「核四耐震標準落後」、「核四位於危險地震帶」、「核四位於危險地震帶」，結論是「重啟核四並不可行」。然而，這貼文看在核能專家眼中，只是過時謠言的重新傳播，內容錯誤率100%。國立清華大學工程與系統科學系的葉宗洸教授在自己的臉書表示，核四的安全問題早已經過國內外各領域的工程師檢視過，沒有安全問題，就算施工過程有缺點，早已在後續的工程中修正，「希望總統不要帶頭唬爛」

隨著8月28日的公民投票日接近，4項公投的相關議題也開始炒熱，其中已遞件的藻礁公投聯署書，與最早成案的「核四廠啟用公投」已被綁定一起討論，最近幾日的蔡英文臉書，連續都打出「恐核」話題，包括「核廢料沒地方放」、「核能發電比例只有11%」，「核四有風險」，以及昨天刊登的「核四是危險拼裝車」，這一連串的說法，核能專家直斥「全部錯誤」。

國立清華大學核子工程與科學研究所所長李敏教授，昨天特別生氣的在自己臉書上痛批所謂「沒有縣市願承擔核四、核廢風險」，根本就是假議題，因為

「報告蔡 博士，也沒有縣市願意讓澎湖到台灣的電纜上岸，將澎湖內海的風力發電送回台灣」、「沒有縣市願意承受燃煤發電廠的空氣污染，與帶來的風險」、「有人不願意千年藻礁被興建的天然氣接收站被破壞」

「請問您 博士大人，您為什麼只替反核人士說話，不替其他人發言?」

另一位清華大學教授葉宗洸博士也用臉書回應蔡英文的反核貼文：

《總統別帶頭唬爛！》

幾乎都是2013至2014年期間，核四經45位資深核能專業工程師、12位國外專業顧問、8位專家監督小組委員（本人為委員之一），共同以16個月的時間進行再檢視與再驗證後，一號機完成了試運轉測試，確認126個系統均可正常運作。

再檢視與再驗證期間發現有不符要求的設備或組件，當然要修復或更換啊！這就是安檢的目的，不是嗎？否則，何必花費大量人力與時間進行安檢呀！要是16個月安檢完畢的結論是萬事OK，不須修復或更換任何設備與組件，民眾才真的要非常擔心吧！

總統現在拿修復與更換完畢的設備及零組件數量來說嘴，又不提試運轉測試當時已通過，不是存心唬爛嗎？數量不少代表安檢非常徹底，總統該給現場工作人員鼓勵，不該隨口誣衊安檢團隊的努力。

再次強調，未來核四重啟時，試運轉測試必會重新做過，確保後續的運轉安全。

此外，總統的拼裝車之語實在可笑。不同系統本來就由不同公司負責供應，重點在於系統整合是否確實，運作是否順暢。全球工業及電子業，大若電廠及交通運輸系統，小至隨身手機皆是由不同公司的系統與零組件整合完成，本來就不可能由一家公司從頭到尾自行生產。只要整合完畢且通過必要的安全與功能測試，成品就可正式進入商業應用，完全沒有問題。

總統雖然公務繁忙，但也請與時俱進，別再拿惡意的假資訊洗腦民眾，徒然貽笑國際！

《總統別帶頭唬爛！》 2013至2014年期間，核四經45位資深核能專業工程師、12位國外專業顧問、8位專家監督小組委員（本人為委員之一），共同以16個月的時間進行再檢視與再驗證後，一號機完成了試運轉測試，確認126個系統均可正常運作。 ... 由葉宗洸發佈於 2021年3月18日 星期四

另外，由於蔡總統的「核四拼裝車危險」的說法，其實都是流傳好幾年的舊謠言，因此很快就找的到破解文，「核能流言終結者維基」就有完整說明「現在大型工程，多以分包執行」，應該稱為「專業分工」，並以日本大飯電廠、柏崎刈羽電廠、中國大陸三門電廠、秦山三期電廠為例，這些都是反應爐與汽渦輪機分別由不同廠商的案例。

有些網友回應的更直接：蘋果手機也是拼裝貨，鴻海就是負責拼裝的那個公司，能就此說蘋果手機危險或是性能很差嗎?

(中時新聞網)