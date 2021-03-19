針對蘇揆施打疫苗問題，政院今天表示，蘇揆已表明態度，在指揮中心專家專業評估後同意，蘇揆將率先施打AZ疫苗，施打時間由指揮中心安排。
行政院發言人羅秉成表示，蘇揆已對外多次宣示「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我先打」，態度非常明確清楚。而只要是進口的疫苗都會經過政府的檢驗，以確保其安全性。
蘇揆認為，應該讓國人對於進口疫苗更有信心，因此表示願主動率先施打AZ疫苗，但仍請指揮中心專家進行專業評估。在專家會議同意後，蘇貞昌院長會率先施打AZ疫苗，施打時間由指揮中心安排。
(中時 )
針對蘇揆施打疫苗問題，政院今天表示，蘇揆已表明態度，在指揮中心專家專業評估後同意，蘇揆將率先施打AZ疫苗，施打時間由指揮中心安排。
行政院發言人羅秉成表示，蘇揆已對外多次宣示「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我先打」，態度非常明確清楚。而只要是進口的疫苗都會經過政府的檢驗，以確保其安全性。
蘇揆認為，應該讓國人對於進口疫苗更有信心，因此表示願主動率先施打AZ疫苗，但仍請指揮中心專家進行專業評估。在專家會議同意後，蘇貞昌院長會率先施打AZ疫苗，施打時間由指揮中心安排。
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