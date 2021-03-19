大馬創作鬼才黃明志今年推出單曲〈笑著回家〉，MV特別邀請澎恰恰參演，日前他上澎恰恰、孫淑媚主持《樂來越好聽》宣傳新專輯，黃明志表示在編寫MV劇本時，就想找一個最近遇到低潮的人來詮釋劇情中生意失敗，面臨困境的角色，在寫劇本時，就問經紀人「我若找澎哥來演，你覺得他會答應嗎」，儘管內心很怕被拒絕，但黃明志仍鼓起勇氣，大膽的把劇本寄出，沒想到對方爽快答應，讓他超驚喜。

黃明志在節目中展現好歌喉，這也是他和澎恰恰繼MV合作後再度聚首，澎恰恰直接問黃明志：「你覺得我在MV裡演得怎樣？」很感動自己獲得讚賞。澎恰恰回想當天拍攝情景，笑虧黃明志很狠，因為拍攝場景得趁火車靠站時趕緊上車拍攝，火車只會停留2分鐘，等於澎恰恰需在超短的時間內醞釀好情緒，演出內心戲，還要瞬間落淚，十足考驗演技。

而曾在台灣唸書的黃明志也透露求學期間因為到處打工，當時常聽伍佰的歌，創作能量滿滿的他也在節目上，刻意用伍佰的唱法，演唱描述他半工半讀時期的自創曲〈五百〉，展現他三度入圍金曲獎最佳男歌手的歌唱實力。節目每週六晚間8點至9點半在八大第一台27頻道播出。

(中時 )