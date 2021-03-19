台固媒體今正式向國家通訊傳播委員會（NCC）遞件，申請台視新聞台遞補52頻道；NCC副主委翁柏宗證實，傍晚五點收到這項申請案，申請書的詳細內容，待下周上班日後內部將進行討論，強調後續申請程序，將依照頻道變更的SOP流程來做審查。

對於電視頻道移頻審查，翁柏宗表示，收到申請案件後，會函請地方縣市政府表示意見，此外，根據《有線廣播電視法》第29條、第3項相關規定，NCC會考量整體市場競爭、消費者權益、內容多樣性與公共利益等四大面向，做出整體綜合性的考量。

空頻長達3個月的有線電視52頻道，引來各新聞台競逐，除了台視新聞台有意遞補52頻道外，競爭對手還包括華視，先前甚至傳出CNN也來卡位；NCC官員認為，每個新聞頻道都想爭取49到58黃金新聞頻道區塊，只要頻道業者與系統業者做好商業協議，NCC都秉持公正客觀的立場來看待。

(中時 )