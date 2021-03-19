台南市中西區x型壁鎖。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南2024年將迎來建城400年，台南歷史悠久，除了文獻紀錄外，最鮮明的城市印象莫過於歷代建設留存的城牆及各式建物，其中，壁鎖一直存在於各時期建築，尤其過往曾有台江、倒風二大內海，內海雖早已消失，但壁鎖宅第分布卻點出內海範圍，為台南400年滄海桑田地理變化留下真實標記。

文史界考證發現，台灣「壁鎖」源自荷據時期安平熱蘭遮城，300年來從鐵釘演變成鐵剪刀，如今還有老房子可見這項特殊建築工法。

1624年荷蘭（尼德蘭）東印度公司在台江內海西邊一鯤身沙洲島上建立城堡，故有此說。尼德蘭（Nederland）原意即為低地國，所以當尼德蘭人逐步在馬來西亞麻六甲、印尼巴達維亞（雅加達）、台灣台南、日本長崎等地建立經貿網絡時，也將數百年來與低地搏鬥累積出來的建築文化，散播到台南。

李志祥老師指出，讓熱蘭遮城經歷數百年天災仍「堅不壞」祕訣即是城牆上的「鐵釘」，這是除了在地取材的紅磚及三合土外，尼德蘭人真正從家鄉帶過來的建築精髓。

他指出，這個城牆上的神奇鐵釘並沒隨著尼德蘭人離開而消失，而是被台灣人發現並模仿，最晚在18世紀初期，「鐵釘」已在當時台南府治民居建築隨處可見，並持續沿用到20世紀初期才逐漸消失。歷經數百年演化，不但「鐵釘」外型愈趨精緻，更因有些鐵釘樣式很像剪刀，於是民間漸漸有了「鐵鉸刀（鐵剪刀）」俗名，但更多人或許聽過它另一個專屬台灣的名稱－壁鎖。

「從鐵釘到鐵剪刀」，台南壁鎖經過300年的華麗轉身，終成為台南在地建築特色之一。台灣壁鎖文化神奇之處，不止在傳自尼德蘭人，更在台灣數百年來聘自唐山的建築匠師聰明改造下，深藏牆內與木樑結合的壁鎖樣式有所改變，甚至在外觀變小巧下，從強化屋舍的鐵具轉成精美警報裝置，提醒屋主若壁鎖變形或斷裂時，就該趕快檢修宅第，以免損害擴大。

李志祥調查發現，台南迄今有近80間宮廟及民宅仍裝有「壁鎖」，1間少則2個、最多達22個，走出台南之外則較罕見，僅知雲林、嘉義、屏東零星可見。

(中時 )