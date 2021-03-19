去年受疫情影響，台中市伴手禮產業業績平均大幅下滑近5成。後疫情時代，為振興中部觀光與伴手禮產業，台中市好禮協會攜手彰化旅遊產業協會拚觀光，雙方19日在光溫泉會館簽署策略聯盟，未來將透過市集、電商等推廣活動，結合觀光產業打造雙城特色，發揮產業互補及加乘效應，共創中彰區域觀光的永續發展。

台中市好禮協會目前會員超過60家知名伴手禮品牌，包括小林煎餅、華剛茶葉、六月初一、鯊魚挑嘴、西川米店、寧波小館、豬寶妹手感烘焙坊等等，個個都是獲獎無數的特色伴手禮品牌，可說是含「金」量很高的協會。

台中市好禮協會理事長鄭人豪表示，2020年台中整體伴手禮產業受疫情影響而大幅衰退，今年以來已有慢慢回溫。惟在內需市場不振下，業者決定打團體戰，積極尋求外銷契機，目前正與韓國、日本等國家洽談外銷事宜，希望很快就能看到成績。

台中、彰化兩大協會策略聯盟主推國內旅遊，將串接台中舊城、彰化經典在地特色小鎮，結合美食、觀光工廠、伴手禮、住宿及觀光景點等在地特色產業，促進中台灣觀光產業發展。鄭人豪表示，隨著近期疫情趨緩，相信再過不久的將來，疫情危機解除時，國內觀光產業也將破繭而出、迎接新的觀光高峰。

(工商 )