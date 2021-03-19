雖然才準備踏入4月，但百貨業者都已為母親節在預熱，Global Mall就率先公布母親節檔期將於4月1日起首波開跑，不僅帶來全台7店逾40家新櫃的改裝，還祭出史上最高的23%回饋，加上獨家合作的「卡娜赫拉的小動物」期待更能帶來人潮；台中廣三SOGO則在4月14日前先推出全館感謝祭，不僅享加碼送活動，更為母親節先暖身推出萬件獨家優惠組搶客。

Global Mall新北中和店的PEPPER`S Audrey牛皮方塊提包，原價4380元，優惠價3500元。（Global Mall提供）

Global Mall首波母親節將於4月1日至21日推出「愛美好生活節」，以疫後元年，身心享健康為主題，祭會員使用GMpay消費，當日單筆滿2000送200元限量電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿3000送200，化妝品、內睡衣消費再送300元，等如最高可享700元回饋，另全台7店會員刷Global Mall聯名卡，當日累滿3000送200，另針對百貨服飾配件專門店，使用GMpay當日單筆滿2000送200，4月21日前於新北中和店還有全台唯一「卡娜赫拉的小動物 小農時光」快閃店。

台中廣三SOGO則在先祭出推出萬件化妝品獨家優惠組最低下殺2.2折起優惠，25日前滿萬再加碼送300，而化妝品滿萬加送600點Smart Card點數，或300元商品禮券，另4月4日前買大家電，或4月5日前買名品、珠寶，滿5000送千點Smart Card點數或500元商品禮券，若刷廣三SOGO聯名卡滿8萬再加碼送1500，回饋率最高達近22%，而周周再享滿888元憑指定卡別即換百元廣三SOGO商品禮券等禮物，

Global Mall新北中和店的高島Sandwich三明治跑步機T-100，原價3萬2000元，優惠價2萬2800元。（Global Mall提供）

廣三SOGO的MAC超顯白防護飾底乳、超持妝無暇粉餅、187專業彩妝刷，再加送晶亮潤膚乳液，價值5350元，獨家價3600元，限量50組。（廣三SOGO提供）

廣三SOGO的RMK 隔離霜30ml x 2、活言彈力菁華液、水凝透光蜜粉、雙效潔膚凝膠，持Smart Card加送高效保溼型UV防護乳，價值4230元，獨家卡友價2520元。（廣三SOGO提供）

(中時 )