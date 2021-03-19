為搶攻青年選票，國民黨青年部將於明天以居住正義為主軸，舉辦「青年住好」願景營，邀請年輕朋友一起透過營隊交流未來應該「何居何從」。青年部主任陳冠安說，新世代所關注的居住議題將是第一步，國民黨也盼藉由一步步與青年世代交流，重新建立起對於青年政策的省思與願景展望，進而找回屬於國民黨與新世代的台灣願景。

本次營隊吸引一百多人報名，總共招收32名學員，其中包含高中生到博士生、社會新鮮人、新手家長都有，預計可以由多元的青年族群面向，來重新審視居住正義的議題，也相互交換不同族群對於安居大不易的生存之道。除了不同的年齡族群外，從背景專業資料來檢視，亦包含建築師、不動產人員與相關科系的人來報名。

國民黨青年部主任陳冠安說，這也是近年來國民黨少數專從單一政策出發的青年營隊，從青年族群最在意的居住正義為主軸出發，展現和年輕世代站在一起的決心與行動力。青年部希望透過願景營，結合國政與市政，來更多對議題政策有興趣、不同背景的年輕人願意接觸國民黨，從而強化國民黨的論述能力、多元性。

在願景營的課程內容方面，陳冠安表示，此次與國內長年關注居住正義議題的NGO進行合作，包括都市改革組織、崔媽媽基金會等知名巢運團體，希望能強化國民黨和NGO的合作交流，從而產出更多厚實的政策論述，與擴大社會基礎，讓國民黨重新成為青年與NGO的交匯點，掌握台灣社會、民意脈動。

陳冠安指出，青年參與是國民黨的改革之重，未來願景營除了既定的模式以外，更會結合專精議題，以研討會和國是論壇的方式來進行，擴大更多參與面向，用頻繁的青年與政策活動，來年輕世代感受到國民黨爭取青年認同的決心。

(中時 )