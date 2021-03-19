傳中國已禁止特斯拉汽車進入軍隊營區和家屬院所屬區域，因擔心其內置攝像頭收集敏感數據。

外電引述知情人士表示，該禁令由軍方發布，要求特斯拉車主將車輛停放在軍隊所屬區域以外。消息人士表示，軍隊及其家屬是在本周接到相關通知，因當局擔心這家美國電動汽車製造商，以其無法掌控的方式通過內置攝像頭收集敏感數據。

報導指出，通知是在中國社交媒體上流傳，指特斯拉汽車中的多向攝像機和超聲波傳感器可能「暴露在外」，因此這些車輛將被禁止出入軍事住所，以確保軍事機密訊息的安全。

特斯拉在中國的代表拒絕評論軍方的措施。中國國防部暫未回覆。

馬斯克日前提及特斯拉車款內置攝像頭，稱「萬一有人弄亂了您的車，您可以查看影像」，一位知情人士說，這是中國軍方推出此一禁令的主要原因之一。

綜合陸媒19日報導，大陸軍方某部隊已發布通知，禁止特斯拉品牌相關汽車進入，起因是最近特斯拉CEO穆斯克宣布回收一些部分車主的全自動駕駛beta測試權，因其使用過程中，沒有對道路情況給予足夠的關注。

但隨即有人質疑特斯拉是如何發現到車主的駕駛狀況，以及有否注意路況？穆斯克事後承認特斯拉的車內攝影鏡頭可對車主的目光進行監測。該消息等於間接證實特斯拉在汽車內外都裝有監測裝置，這讓個人還是國家隱私都有洩漏風險。

報導指出，特斯拉與通用汽車等其他許多車廠一樣，使用多個主要置於車外的小型攝影鏡頭來協助停車，以及達成自動巡航和自動駕駛等功能。多數特斯拉車型還在後視鏡上方安裝了一個車內攝影鏡頭，可用於發現司機是否在看路、低頭、戴墨鏡，或全程看向別處。

特斯拉中國負責人表示，在大陸銷售的車款其內置攝影鏡頭均未開啟，也未參與全自動駕駛beta測試。他強調，特斯拉的隱私政策符合大陸法律。

(工商 )